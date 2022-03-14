16 березня не курсуватиме поїзд № 6404/6403 сполученням Івано-Франківськ – Рахів – Івано-Франківськ.

В "УЗ" змінили графік і маршрут руху деяких поїздів. Так, поїзд № 6441 Коломия – Рахів курсуватиме до ст.Ворохта за своїм графіком, зі ст. Ворохта до ст. Рахів – за графіком поїзда №6403.

У зворотному напрямку поїзд № 6442 Рахів – Коломия курсуватиме зі ст.Рахів до ст. Ворохта за графіком поїзда № 6404, з Ворохти до Коломиї – за графіком поїзда № 6442.

Про це повідомила пресслужба перевізника в Telegram-каналі.

З технічних причин на середу, 16 березня, було скасовано рейс №6404/6403 сполученням Івано-Франківськ – Рахів – Івано-Франківськ.

Також "УЗ" повідомила, що 16 березня маршрут приміського поїзда № 6441/6442 Коломия – Ворохта – Коломия буде продовжено до ст.Ірпінь.

"Просимо пасажирів врахувати Тимчасові зміни при плануванні поїздок у зазначених повідомленнях", - зазначили в "Укрзалізниці".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Львів-Чоп на 15 березня.

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