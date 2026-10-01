У 'ПриватБанку' подешевшала валюта: свіжий курс долара і євро

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,84 грн, а євро – 51,02 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 1 жовтня, подешевшав на 5 копійок і становить 44,90 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 20 копійок і складає 51,00 гривня за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,30 гривні, а євро - за курсом 50,00 гривень за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер знизився на 19 копійок і складає 44,84 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні подешевшав на 26 копійок і становить 51,02 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 1 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,68 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 50,72 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 21 копійку.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 9 копійок і складає 45,00 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,51 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 10 копійок і становить 51,24 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,59 гривні за євро.

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