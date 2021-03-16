Криклій впевнений, що підписання документа розв'яже руки вітчизняним авіаперевізникам.

Угоду про Спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом буде підписано в другій половині червня.

Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час бесіди з представником Кабміну у Верховній Раді Василем Моканом.

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"Мені Єврокомісія минулого тижня повідомила, що вони вже в другій половині квітня засилають все в Раду Європи на прийняття і проходження всіх бюрократичних етапів, а у другій половині червня ми вже очікуємо на підписання", - сказав він.

За його словами, підписання Угоди розв'яже руки вітчизняним авіаперевізникам, які тепер не будуть проходити ряд бюрократичних процедур, щоб отримати дозвіл на роботу з європейськими аеропортами.

Що цьому передувало

Європарламент висловив підтримку планам підписання в найкоротші можливі терміни угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір.

За словами глави Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, Україна і Європейський Союз підпишуть угоду про Спільний авіаційний простір найближчим часом.

Київ протягом декількох років веде переговори з ЄС про спільний авіапростір, який дозволив би українським та Європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу та України. Раніше підписання Угоди було неможливо через суперечку між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не мала права самостійно приймати будь-які односторонні рішення з даного питання.

31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів про підписання угоди з ЄС про "відкрите небо".

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Автор: Дмитро Шварц