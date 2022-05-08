Купити квитки на поїзд поки що можна через офіційні чат-боти "Укрзалізниці" в месенджерах Telegram і Viber.

У неділю, 8 травня, через масовані кібератаки спостерігаються проблеми в роботі сайту "Укрзалізниці", зокрема при купівлі квитків.

Про це повідомив голова з комунікацій і маркетингу пасажирського напрямку "УЗ" Олександр Шевченко, передає РБК-Україна.

"Останні чотири-п'ять днів на сайт booking.uz.gov.ua йдуть кібератаки. Тому сайт час від часу відключають, щоб відбити чергову атаку. Зараз фахівці УЗ працюють над відновленням роботи сервісу купівлі квитків", - сказав Шевченко.

За його словами, купити квитки на поїзд поки що можна через офіційні чат-боти "Укрзалізниці" в месенджерах Telegram і Viber.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" з міркувань безпеки тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

В УЗ нагадали, що якщо при покупці квитка онлайн-система зависне, то гроші будуть повернуті через 3-10 банківських днів, в залежності від банку.

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