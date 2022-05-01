Можуть бути тимчасові збої в роботі онлайн-сервісів, але каси на вокзалах працюють, поїзди прямують за розкладом.

"Укрзалізниця" заявила про чергові хакерські атаки на сервіси онлайн-продажу квитків.

Про це йдеться в Telegram компанії.

"Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу і лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої. Просимо набратися терпіння, ми працюємо над відбиттям атак", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим зазначено, що каси на вокзалах працюють, поїзди прямують за розкладом.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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