На найбільших регіональних ринках найбільшою популярністю користуються авто Volkswagen та Renault.

За підсумками першого кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області. Про це повідомляє "Укравтопром".

З початку року продажі на вказаних ринках склали:

у Києві придбали – 6097 нових легкових авто;

у Київській області – 1313 нових авто.

у Дніпропетровській області – 1179 од.;

у Львівській області – 878 од.;

в Одеській області – 860 од.

На ринках Києва, та Одещини титул бестселера здобув компактний кросовер Renault Duster. У Київській, Дніпропетровській та Львівській областях найбільшим попитом користувався електромобіль Volkswagen iD.4.

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Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у першому кварталі продемонстрували:

Львівська область – 6638 од.;

м. Київ – 4977 од.;

Київська область – 3635 од.;

Вінницька область – 3486 од.;

Івано-Франківська область – 3179 од.

На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став Volkswagen Golf. У Києві першість віддали Volkswagen Passat.

Автомобільні вподобання українців

В першому кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 4,7 тисяч гібридних легкових авто. Це на 59% більше, ніж торік. Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 51%.

Впродовж березня український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза.

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