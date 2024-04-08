Середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить понад 9 років.

Впродовж березня український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза, повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Після чого йдуть: дизельні – 25%; електромобілі – 16%; авто з ГБО – 6%; гібриди – 5%. Середній вік вживаних машин, що у березні перейшли на українські номери, становить 9,4 року.

У Топ-10 найпопулярніших моделей місяця увійшли:

Відео дня

Volkswagen GEN Golf – 1146 од.;

Renault Megane – 969 авто;

Skoda Octavia – 763 од.;

Volkswagen Passat – 653 од.;

Nissan Leaf – 546 од.;

Volkswagen Tiguan – 544 од.;

Nissan Rogue – 523 од.;

Audi Q5 – 477 од.;

Tesla Model 3 – 456 од.;

Audi A4 – 401.

В "Укравтопромі" також відмітили, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Український ринок авто – що відомо

В Україні за березень 2024 року було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легковиків. Це у півтора раза більше ніж торік. При цьому найчастіше українці купували японську марку Toyota.

Впродовж березня автівки з традиційними двигунами охопили понад 72% ринку нових легковиків. Це на 2,5 відсоткових пункта більше, ніж торік.

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