В компанії радять у пік сезону планувати свою подорож заздалегідь.

Щоб українці могли в піковий сезон придбати потрібний квиток, в "Укрзалізниці" радять завантажити офіційний застосунок компанії, планувати свою подорож заздалегідь та за необхідності скористатися сервісом моніторингу, щоб система сама придбала квиток одразу як він з'явиться в продажу.

"Завантажуйте офіційний застосунок "Укрзалізниці". Не треба шукати та сподіватися на якихось перекупів. Друге - якщо ви не знайшли квиток на ту дату, яка потрібна, можна скористатися сервісом моніторингу. Ми його кілька місяців тому тестово запустили, зараз вже працює на повну. У нас десь понад 50 тисяч квитків люди моніторять", - повідомив керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що таким чином можна замовити квиток одразу з автовикупом. Це означає, що навіть вночі, якщо хтось раптом здав свій квиток, і якщо ви перший в черзі на автовикуп, то система сама придбає квиток.

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"Зараз через пік сезону ми вимушено обмежили, що там можна моніторити паралельно тільки кілька поїздів, а не незліченну кількість. Але це дуже користується популярністю", - пояснив керівник пасажирського напрямку УЗ.

Крім того, в "Укрзалізниці" радять у пік сезону планувати свою подорож заздалегідь. Так, продажі квитків відкриваються за 20 діб. Міжнародні напрямки відкриваються о 9:00, а внутрішні маршрути о 8:00, щоб не було зайвого навантаження на систему.

Українська залізниця - останні новини

3 липня "Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди, щоб стабілізувати трохи перевантажений застосунок. При цьому відкриття продажів на всі внутрішні рейси залишиться незмінним.

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