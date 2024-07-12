Збільшити протягом цього літа кількість вагонів із кондиціюванням неможливо.

Керівник пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Перцовський розповів, що половина вагонів компанії наразі обладнана кондиціонерами.

"Загалом із двох тисяч вагонів, які зараз в пасажирських перевезеннях задіяні, 1100 обладнанні кондиціюванням. При чому там є різні системи: старші і новіші. І ми в нашому додатку відзначаємо позначкою сніжинки саме ті, які надійно будуть працювати, щоб люди могли орієнтуватися", - сказав Перцовський в ефірі телемарафону.

За його словами, збільшити показник вагонів із кондиціюванням протягом цього літа неможливо, оскільки це потребує модернізацію повного вагону.

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Він також відмітив, що зараз, попри війну, виробляється 66 нових вагонів. При цьому у 2021 році були виготовлені рекордні сто нових вагонів.

"Вони всі є обладнаними кондиціонерами. І ті вагони, які ми самі модернізуємо, вони звичайно виходять вже з кондиціюванням, але в кількості сто на рік це найбільша була партія закуплених за історію країни вагонів, а потреба є принаймні ще тисяча", - пояснив Перцовський.

Спека та "Укрзалізниця" - останні новини

10 липня в УЗ повідомляли, що під час спеки металеві рейки можуть нагріватися до температури в понад 50°С. Це може спричинити деформацію колій та серйозну небезпеку для руху поїздів. В компанії також порадили пасажирам під час спеки подбати про достатній запас питної води та уникати швидкопсувних перекусів.

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