Пасажири скасованих рейсів вже можуть подати заявку на повернення авіаквитків без штрафних санкцій.

На тлі загострення військової ситуації після вторгнення ХАМАС в Ізраїль, латвійська авіакомпанія airBaltic заявила про скасування всіх рейсів до Тель-Авіва до кінця 2023 року.

Як повідомляє Avianews.com, своє рішення латвійська авіакомпанія аргументувала тим, що безпека пасажирів та співробітників є для неї основним пріоритетом.

Авіаперевізник виконував прямі перельоти між Ригою та Тель-Авівом. Авіакомпанія зазначила, що перебуває в тісному контакті з латвійською та міжнародною владою і в разі необхідності готова змінити розклад польотів. Це означає, що в разі деескалації ситуації авіакомпанія може відновити рейси в Ізраїль або навпаки продовжити скасування рейсів, якщо конфлікт триватиме.

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Пасажири скасованих рейсів вже можуть подати заявку на повернення авіаквитків без штрафних санкцій. Для цього необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на сайті airBaltic або звернутися за місцем придбання квитка, якщо він купувався в туристичному агентстві.

Мандрівники, які хочуть зберегти квиток для подальших перельотів або перебронювати його на альтернативний маршрут, мають зв'язатися з колл-центром авіакомпанії.

Скасування рейсів до Ізраїлю

7 жовтня 2023 року з сектора Гази бойовики ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю.

Того ж дня, 7 жовтня, найбільші авіакомпанії Європи скасували польоти до Ізраїлю. Про скасування рейсів повідомили авіакомпанії Swiss Air, Austrian Airlines, Turkish Airlines, LOT, Wizz Air, Air Baltic. Крім того, німецька авіакомпанія Lufthansa заявила про скасування рейсів до Тель-Авіва.

Рейс United Airlines з Сан-Франциско розгорнувся в середині польоту і попрямував назад в США. Рейс компанії Wizz Air з Дебрецена до Ізраїлю через ситуацію в країні приземлився на Кіпрі.

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