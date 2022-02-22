Денні рейси авіакомпанії до Риги та Вільнюса зберігаються.

Латвійська авіакомпанія airBaltic призупиняє нічні рейси до/з України до кінця лютого 2022 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву авіакомпанії від 22 лютого.

"У ситуації, що склалася, компанія вирішила до кінця лютого 2022 року призупинити нічні польоти до України та з України. Компанія продовжить виконувати рейси з Києва як до Риги, так і до Вільнюса", – повідомила airBaltic.

Зокрема, через це рішення скасовуються п’ять нічних рейсів між Києвом та Вільнюсом і два рейси між Одесою і Ригою. Пасажирам запропонують перенести бронювання на інші рейси.

Вожночас денні рейси airBaltic зберігаються – цього тижня авіакомпанія щодня продовжить літати між Києвом і Ригою та виконувати два рейси між Києвом і Вільнюсом.

Ситуація на ринку авіаперевезень України через російську агресію

12 лютого 2022 року нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну як запобіжний захід через загрозу війни у країні.

Згодом джерела ЗМІ повідомили, що низка великих міжнародних страховиків може відмовитися покривати страхові випадки авіакомпаній при польотах у повітряному просторі України.

У Міністерстві інфраструктури України заявили, що небо над Україною залишається відкритим, а держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників. Водночас там зауважили, що в деяких перевізників виникають складнощі через коливання на ринках страхування.

Зрештою 13 лютого Кабінет міністрів ухвалив виділення 16,6 млрд грн для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

Станом на 22 лютого 2022 року рейси до України на тривалий час скасували чотири іноземні авіакомпанії.

Українські авіакомпанії продовжують виконувати рейси за розкладом, з незначними змінами. Також вони не планують змінювати польотні програми в майбутньому.