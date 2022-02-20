Олексій Макєєв закликав компанію розповісти правду.

Німецька авіакомпанія Lufthansa назвала причину скасування рейсів в Україну. Рішення нібито було прийнято через коронавірус.

Про це повідомив представник МЗС України з санкційної політики Олексій Макєєв на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, авіакомпанія скасувала рейси через коронавірус.

"Для мене, як для дипломата, з одного боку, причини зрозумілі. У всьому тому масиві інформації від офіційних кіл різних держав про скупчення російських військ на кордонах України, про загрозу збройного вторгнення, про евакуацію з Києва Посольств – бізнес проводить власну оцінку ризиків", – зазначив Макєєв.

При цьому він вказав, що неприпустимо для таких компаній, як Lufthansa або KLM, Swiss, Austrian в комунікації або діях "вважати своїх клієнтів ідіотами". При цьому за інформацією авіакомпанії порадили дзвонити по гарячому номеру в Російській Федерації

"Оператор колл-центру на питання про причини скасування рейсу відповіла, як мені здалося, або щиро, або чітко за інструкцією: "Нам нічого не говорять". Так відповідальний бізнес не робить", - вказав дипломат.

Також він підкреслив, що клієнти компанії повинні знати реальні причини, а "тримати клієнтів за дурнів" – це серйозна загроза іміджу.

Скасування рейсів в Україну - що відомо

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва і з Києва з 21 по 28 Лютого. Також польоти до Києва зупиняють Swiss Airlines і Austrian Airlines. Зокрема, Lufthansa літає з Франкфурта до Києва та Львова та з Мюнхена до Києва.

Austrian Airlines літає з Відня до Києва, Львова та Одеси. У прес-службі авіакомпанії заявили, що зупиняють рейси до Києва та Одеси до кінця лютого.

Крім цього, швейцарська авіакомпанія Swiss Airlines також оголосила про відмову польотів в Україну до 28 Лютого. При цьому компанія відмовилася від використання неба над Україною для транзитних рейсів.

Пізніше стало відомо, що літак німецької авіакомпанії Lufthansa не вилетів у запланований п'ятничний рейс з Франкфурта до Львова, оскільки екіпаж злякався можливого розвитку війни.

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