У компанії кажуть, що не можуть нікого змушувати.

Літак німецької авіакомпанії Lufthansa не вилетів у запланований п’ятничний рейс з Франкфурта у Львів, оскільки екіпаж злякався можливого розвитку війни.

Про це пише Bild.

Літак повинен був приземлитися у Львові, куди в останні дні переїхали дипломати низки західних держав і НАТО. Рейс LH 1538 повинен був вилетіти о 9-й ранку з 38 пасажирами на борту, але цього не трапилося.

За даними видання, екіпаж відмовився злітати через напруженість довкола України.

Як повідомляє FFH, в авіакомпанії заявили, що "нікого не змушують туди літати".

У Львові літак мав опівдні забрати назад до Німеччини 62 людей, але пасажири були змушені чекати інші рейси.

У лютому стало відомо, що Lufthansa призупиняє всі рейси до Києва та з Києва з 21 по 28 лютого.

Водночас авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) оголосила про початок продажу квитків на Мюнхен та Женеву для забезпечення авіасполучення, яке Lufthansa Group тимчасово не може виконувати.

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