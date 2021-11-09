Із 27 тисяч кілометрів мережі головних колій термінового ремонту потребують 11 тисяч.

Переважна більшість рухомого складу "Укрзалізниці" потребує заміни чи ремонту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця" заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ступінь зносу рухомого складу – 90% потягів потребують заміни чи ремонту. Така сама ситуація з локомотивами. Електропотяги вже на 90% по суті просто металолом. Інфраструктура в такому самому стані. Провали планових ремонтів – з 2012 по 2020 рік взагалі майже нічого не відбувалося. Якщо говорити про електрифікацію, то в період з 2012 по 2020 рік електрифіковано усього 23 кілометри. Ми в цьому році робимо в два рази більше", - сказав він.

Читайте такожDeutsche Bahn візьметься за пасажирські перевезення в Україні з 2022 рокуЗа словами міністра, з 27 тисяч кілометрів мережі головних колій термінового ремонту потребують 11 тисяч, крім цього 53% залізничних колій не електрифіковані.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує понад 80% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту.

За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Автор: Дмитро Шварц