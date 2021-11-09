Крім цього міністерство, розробляє програму оновлення парку вантажних вагонів УЗ.

Міністерство інфраструктури планує додатково замовити у Крюківського вагонобудівного заводу виробництво двадцяти дизель-поїздів.

Про це під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє кореспондент УНІАН.

За його словами, це має відбутися після того, як підприємство виконає попереднє замовлення з виготовлення п’яти дизель-поїздів.

"Буде три цього року, два в першому кварталі, і ми додатково двадцять хочемо замовити за два роки", - сказав він.

Читайте такожАвіатрафік у жовтні: кількість польотів у небі над Україною досягла майже 84% від докризового показникаТакож Кубраков додав, що міністерство розробляє програму оновлення парку вантажних вагонів "Укрзалізниці", виконання якої дозволить збільшити кількість робочих місць на Крюківському вагонобудівному заводі до 12 тисяч.

"Ми фіналізуємо програму по вантажним вагонам. Це семирічна програма, є вже наказ, є розуміння. Ми запровадимо державний лізинг, який допоможе і бізнесу, і "Укрзалізниці". Я думаю, що ми вийдемо в наступному році на ці 12 тисяч, можливо, навіть більше", - сказав він.

Оновлення парку вагонів УЗ

У лютому "Укрзалізниця" оголосила тендер на закупівлю 100 пасажирських вагонів з орієнтовною вартістю понад 3 млрд грн. Зокрема, йдеться про закупівлю 51 купейного спального вагона (вартість - 1,51 млрд грн), 12 купейних спальних вагонів типу "СВ" (349 млн грн), 20 купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі (633,7 млн грн), і 17 купейних спальних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, з купе начальника поїзда (551,3 млн грн).

Держбюджет-2021 передбачає виділення 4,5 млрд грн на оновлення залізниці і придбання 100 нових вагонів.

УЗ у 2020 році придбала за власні кошти 28 пасажирських вагонів і оновила різними видами ремонту 1 тис. 406 старих вагонів.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, які здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії й Індії.

ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Продукція заводу поставляється більш ніж до 20 країн світу. Крюківський вагонозавод також проводить доукомплектування тепловозів General Electric виробництва Пенсільванського заводу GE Transportation (США), які закуповує акціонерна компанія "Укрзалізниця".

Автор: Дмитро Шварц