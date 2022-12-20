Також запрацювали на вхід станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна".

У Києві відновлено рух поїздів на всіх лініях метрополітену. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено", - зазначив він.

За словами мера, також запрацювали на вхід станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна". "Енергетики ліквідували всі несправності", - уточнив Кличко.

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Ситуація з метро у Києві

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку на червоній гілці метро був тимчасово призупинений рух поїздів на станціях лівого берега. Зокрема станції "Лісова", "Чернігівська", "Дарниця" та "Лівобережна" були зачинені на вхід.

За даними КМДА, через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснювався від ст. "Академмістечко" до ст. "Арсенальна".

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