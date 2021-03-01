На сьогодні оголошено про відкриття дослідно-конструкторської роботи "Розробка легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб ЗСУ".

Міністерство оборони України планує кардинально оновити парк автомобільної техніки багатоцільового призначення для підрозділів Збройних сил України.

Як повідомляє прес-служба відомства, зараз оголошено про відкриття дослідно-конструкторської роботи «Розробка легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб Збройних сил України».

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"Планується, що оновлення парку автомобілів багатоцільового призначення буде здійснено після прийому обраного зразка на озброєння ЗСУ», - заявив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, зараз основну групу армійських автомобілів, які використовуються у видах і окремих родах військ ЗСУ, складають УАЗи різних модифікацій, які вже морально і фізично застаріли. «А модернізація і випуск нових моделей і модифікацій цих автомобілів і запасних частин до них здійснюються підприємствами держави-агресора Російської Федерації. Тому прийнято принципове рішення про поступове виведення їх з експлуатації», - додав Таран.

За словами міністра, першими такі автомобілі отримають підрозділи та військові частини Сухопутних військ Української армії, які виконують завдання в районі проведення ООС на території Донецької та Луганської областей.

Попередні поставки

До Збройних Сил України у 2019 році було направлено понад 7,4 тис. одиниць нового і модернізованого озброєння і військової техніки, зокрема ПТРК "Стугна", "Корсар", гаубиці 2С1 "Гвоздика", різні види бронетанкового озброєння і безпілотників, літаки МіГ-29, Су-27, вертольоти Мі-8, Мі-2, радіолокаційні станції та бойові катери Island, МБАК, "Кентавр".

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Автор: Юлія Янкевич