Перший рейс Київ-Миколаїв буде виконаний 17 травня.

Аеропорт "Миколаїв" у травні відновить обслуговування авіарейсів за маршрутом Київ-Миколаїв.

Регулярні рейси виконуватиме авіакомпанія Windrose, повідомляє ЦТС.

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Перший рейс Київ-Миколаїв буде виконаний 17 травня, а у зворотному напрямку — Миколаїв-Київ — 18 травня.

Ціна квитків починається від 650 грн.

Перельоти з Києва заплановані в усі дні тижня, окрім суботи, а з Миколаєва в столицю - в усі дні, окрім неділі.

Що цьому передувало

1 серпня 2020 року Миколаївський міжнародний аеропорт вперше за 13 років прийняв регулярний рейс з Києва, який виконувала компанія Windrose.

У грудні 2020 року компанія тимчасово припинила виконувати регулярні рейси до Києва з Миколаївського міжнародного аеропорту до весни 2021 року.

Спочатку планувалося, що рейси відновлять у березні 2021 року, проте цього не сталося.

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Автор: Олена Коваленко