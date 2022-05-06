В мирний час більш ніж 75% зовнішнього товарообігу держави відбувалося саме через морські шляхи.

Морська міжнародна торгівля України фактично призупинена, Україна працює над збільшенням експортної переробки, оцінює пошкодження інфраструктури.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ розповів Юрій Васьков, заступник міністра МІУ.

"В мирний час більш ніж 75% зовнішнього товарообігу держави відбувалося саме через морські шляхи. Порти, які на даний час або зачинені, або блоковані військовою агресією, через ці порти проходили більш ніж 90% загального товарообігу", — зазначив Юрій Васьков.

Заступник міністра інфраструктури поінформував щодо ситуації в портах.

У портах Південний, Миколаїв, Ольвія, Одеса, Чорноморськ, Білгород-Дністровський вхід і вихід суден нині неможливий. Вони працюють лише з флотом, який станом на 24 лютого знаходився під обробкою. У порівнянні з мирним часом діяльність розгорнута лише на 20%, здійснюється виключно обробка залізничного та автомобільного транспорту всередину країни.

Порти Дунаю (Усть-Дунайський, Ізмаїл, Рені) відкриті та працюють у звичайному режимі, однак спроможні забезпечити експорт-імпорт не більше 10% товарообігу, який у мирний час оброблявся усіма морськими торгівельними портами.

Також Юрій Васьков поділився результатами роботи щодо збільшення обсягів переробки дунайських портів. За підсумками квітня, у порівнянні з лютим, переробка збільшилася майже у 4 рази. На експорт-імпорт переробили близько 850 тис. тонн, з них 450 тонн — аграрні вантажі. У порівнянні з мирним часом, це приблизно до 15% товарообігу.

Заступник міністра МІУ додав, що разом із західними кордонами, де відбувається експорт та імпорт залізничним і автомобільним транспортом, зможемо до 35% вантажів вивезти або прийняти у порівнянні з необхідністю та наявністю тих вантажів, які очікують на експорт.

Річка Дніпро не може бути задіяна, шлюз у Каховці захоплений. З Дніпра до Чорного моря вихід зараз недоступний.

Щодо пошкодження інфорастурутри заступник МІУ розповів, що найбільше постраждав порт у Маріуполі. Також є пошкодження в портах Бердянськ, Ольвія, Чорномосрьк, Миколаїв.

"Пошкодження у некотрольованих Україною портах ми не можемо поки оцінити точно, але вже є розуміння, що йдеться про десятки мільярдів гривень. Точно можна буде порахувати, коли отримаємо доступ до інфраструктури", - додав він.

Раніше в ООН наголосили на необхідності відкриття українських морських портів. Від українського продовольства залежить доля мільярдів людей у всьому світі.

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