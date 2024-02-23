Також Україна домовилася про розширення роботи ще одного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною.

Сьогодні, 23 лютого, український уряд прийме рішення про відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Це пункт пропуску "Велика Паладь — Надьгодош", про відкриття якого ми домовилися з нашими угорськими колегами. Він буде працювати для пасажирських автомобілів, і це допоможе зменшити черги та прискорить перетин кордону для наших громадян", - сказав Шмигаль.

За його словами, Україна також домовилася, що буде розширена робота ще одного пункту пропуску на кордоні з Угорщиною — "Лужанка — Берегшурань".

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"Тепер ним зможуть виїжджати порожні фури без обмежень по вазі, а також рухатися пасажирські та вантажні автомобілі з максимальною вагою до 7,5 тонн", - додав Шмигаль.

Блокада українсько-польського кордону

У лютому польське об'єднання незалежних профспілок "Солідарність" анонсувало повну блокаду усіх пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

21 лютого президент України Володимир Зеленський запросив польського президента та прем'єра зустрітися на кордоні, щоб розблокувати рух українських вантажів.

В свою чергу президент Польщі Анджей Дуда підтримав ідею провести урядову зустріч на кордоні з метою вирішити питання блокування пунктів пропуску.

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