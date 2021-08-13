Повністю завершити ремонт дороги Р-33 планують у 2022 році.

В Одеській області завершився ремонт чергової ділянки дороги Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка, який виконує компанія "Автомагістраль- Південь". Про це повідомляє офіційна Facebook-сторінка президентської програми "Велике будівництво".

"Протяжність відновленої ділянки становить 9 км (км 369 - км 378), вона межує з першою відремонтованою ділянкою дороги Р-33, яка з’єднує села Степанівку та Розалівку", - йдеться в повідомленні.

Дорога Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка проходить територією Вінницької та Одеської області, до міжнародного пункту пропуску Кучурган на кордоні з республікою Молдова.

Донедавна цей автошлях регіонального значення називали одним із найбільш пошкоджених. Зараз його відновлюють за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

"У 2020 році ремонтні роботи тривали на 7 ділянках автомобільної дороги Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка, загальною протяжністю 77 км. У 2021 році відремонтують 3 ділянки, протяжністю 35 км. На одній ділянці роботи вже завершено. Ще на двох ділянках дороги ведуться проєктні роботи – 43 км", - інформує офіційна сторінка президентської програми.

Повністю завершити ремонт дороги Р-33 планують у 2022 році.

Як заявляв координатор "Великого будівництва", заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, до кінця поточного року за інфраструктурною програмою президента Володимира Зеленського відремонтують та побудують 4 500 км доріг державного значення і 2 000 км – місцевого.

Автор: Григорій Бондар