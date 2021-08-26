Зарядити транспортний засіб можна за 3,5 години.

Автокомпанія Opel представила електрокар Rocks-e, керувати яким зможуть підлітки, які досягли 15 років.

Про це повідомляє "Ракурс".

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Головна умова для юних водіїв - наявність прав на керування мопедом.

Електрокар розганяється до 45 кілометрів на годину і проїжджає на одному заряді батареї 75 кілометрів.

Зарядити транспортний засіб можна за 3,5 години. Джерелом живлення може виступити будь-яка розетка.

Попередня вартість електромобіля становитиме близько 7 тис. євро.

У Німеччині продажі почнуться вже восени, а у 2022 році авто з'явиться і на інших європейських ринках.

Електромобілі в Україні:

За даними Федерації автопрому України, кількість реєстрацій електрокарів у першому півріччі 2021 року у порівнянні з першим півріччям 2020 року, зросла на 5% - до 3 тис. 550 автомобілів.

Під реєстраціями мається на увазі кількість первинних реєстрацій і реєстрацій легкових електричних автомобілів, привезених з-за кордону за посвідченням митниці або ВМД. Не увійшли в статистику перереєстрації та тимчасові реєстрації.

Продаж автомобілів з електродвигуном в Україні в січні-травні 2021 року, порівняно аналогічним періодом 2020 року, збільшилися на 12% – до понад 3 тис.одиниць.

Автор: Олена Коваленко