Середня вартість бензину по країні зросла на 10 копійок, а дизпалива на 12 копійок за літр.

Роздрібні мережі АЗС в Україні з 26 по 27 січня підвищили вартість бензину і дизельного палива.

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

Відзначається, що середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 10 копійок і склала 31,84 грн за літр, бензин А-95 подорожчав на 10 копійок — до 32,72 грн за літр, а дизельне паливо - на 12 копійок, до 32,04 грн за літр.

На станціях мережі "БРСМ-Нафта" бензини подорожчали на 23 копійки: бензин А-92 — до 30,58 грн за літр, бензин А-95 — до 31,58 грн за літр. Ціна ДП зросла на 0,22 грн за літр, до 30,33 грн за літр.

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У мережі "Укр-Петроль" бензини та ДП подорожчали на 80 копійок: бензин А-92 — до 30,60 грн за літр, бензин А-95 — до 31,60 грн за літр, ДП — до 30,70 грн за літр.

На заправках "Кворум" бензини та ДП подорожчали на 1 гривню. Так, ціна на А-92 збільшилася до 31,65 грн за літр, на А-95 — до 32,95 грн за літр, на ДП - до 31,25 грн за літр. На станціях мережі "Катрал" на 40 копійок подорожчали тільки бензини.

Такі мережі як Prime, SUNOIL, "Татнафта-АЗС-Україна", Prime, Mango та ін. підвищили ціни в межах 0,1-1,3 грн за літр.

Гранична ціна:

25 січня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 1,33 грн - до 29,25 грн за літр.

Що стосується дизельного палива - його гранична вартість підвищилася на 1,68 грн - до 26,84 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 34,25 грн за літр, дизпалива – 33,84 грн за літр.