Передбачається, що він зможе літати значно далі, ніж знаменитий Concorde.

Китайський державний аерокосмічний гігант Comac без зайвого шуму оприлюднив перші деталі свого проєкту надзвукового авіалайнера C949. На це звернуло увагу видання South China Morning Post.

Передбачається, що C949 буде розвивати швидкість 1,6 Маха (приблизно 1960 км/год) і зможе літати набагато тихіше, ніж знаменитий Concorde.

Зазначимо, що саме високий рівень шуму від цих літаків разом із низькими показниками економічності призвели до відмови від них.

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За словами фахівців, зниження шуму має вирішальне значення для подолання нормативних обмежень, які можуть стати на заваді експлуатації надзвукових авіалайнерів.

C949 повинен перевершувати Concorde і по дальності – передбачається, що китайська машина зможе подолати відстань у 11 тис кілометрів. Це приблизно на 50% більше, ніж у Concorde.

У той же час, C949 зможе перевозити лише від 28 до 48 пасажирів у салоні бізнес-класу, тоді як на борту Concorde змогли розміститися більше 100 пасажирів.

В майбутньому китайський літак буде конкурувати з аналогічними американськими машинами, які поки що теж існують лише у якості проєктів.

Передбачається, що переможець перепише правила світової авіації. Ввести C949 до експлуатації хочуть до 2049 року – на відзначення 100-річчя Китайської Народної Республіки.

Надзвукові пасажирські літаки – інші новини

Нагадаємо, в лютому демонстратор американського надзвукового пасажирського літака виконав свій останній політ.

Успішне завершення тестів демонстратора дозволить компанії Boom перейти до створення повноцінного прототипу літака, який отримав назву Overture.

Не всі американські компанії супроводжує успіх на цьому складному шляху. В минулому році стало відомо про закриття Exosonic, яка хотіла створити надзвуковий авіалайнер Horizon. Однією з причин цього стали фінансові труднощі.

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