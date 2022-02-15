Український суд вирішив, як покарати п'ять суден, які незаконно потрапили в Крим.

Херсонським міським судом накладено арешти ще на п'ять суден, що порушили порядок в’їзду та виїзду до окупованого півострова Крим.

Про це повідомила прокуратура АР Крим та м. Севастополь.

Як зазначається, наразі вже накладені арешти на 59 суден-порушників.

У прокуратурі нагадали, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів в окупованому Криму, гавані півострова закриті для міжнародного судноплавства.

Проте деякі іноземні судна, порушуючи законодавство, здійснюють заходження до Криму. У зв’язку з цим розслідується кримінальне провадження за фактами порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Наголошується, що заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів тимчасово окупованого півострова правоохоронні органи автономії кваліфікують як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства, що тягне за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.

"Загалом завдяки співпраці та спільним зусиллям прокуратури автономії, інших державних органів і громадських організацій за останні роки спостерігається істотне зменшення кількості іноземних суден, що заходять до закритих портів Криму: зі 162 з 2014 року до поодиноких випадків на сьогоднішній час", – підкреслили у прокуратурі.

Нагадаємо, Росія у 2014 році захопила український Крим та оголосила "своїм". Україна та низка її західних партнерів покарали РФ за агресії – запровадили санкції.

Наприкінці 2020-го генпрокурор Ірина Венедіктова говорила, що упродовж року судами було накладено арешт на 104 літаки, які всупереч нормам міжнародного права та українських законів використовували для здійснення польотів до тимчасово окупованого Криму, та 50 морських суден, які незаконно заходили у закриті морські порти півострову.

Вас також можуть зацікавити новини: