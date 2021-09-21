На одному з маршрутів замість десяти автобусів було лише два, повідомили в КМДА.

У Києві водій маршрутки втік від муніципальних інспекторів, які перевіряли дотримання умов перевезень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Він зазначив, що у вівторок, 21 вересня, інспектори Комунальної служби перевезень вийшли на рейд одразу за п'ятьма маршрутам: 150, 155, 157, 525 та 192.

"За чотирма з них складено акти й будуть винесені попередження", – повідомив про результати перевірки Усов.

Так, за його інформацією, 155-й маршрут перевіряли позапланово за скаргою щодо тривалих інтервалів руху.

Заступник зазначив, що, як виявилося, замість 10 автобусів, прописаних у договорі, на маршруті було лише два.

"525-й не вважає за потрібне вішати ззаду трафарет з номером маршруту. 150-й, наші красунчики Volvo Hybrid, виїхали взагалі без жодних документів. Довелося висаджувати пасажирів і організовувати для них резервний автобус", – повідомив Усов.

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"157-й просто втік: побачивши інспекторів, водій удав, ніби він просто катається", – підкреслив профільний заступник голови КМДА.

Він додав, що інспектори КСП перевірять кожну з 1477 маршруток та кожен з 323 комунальних автобусів.

"Тим, хто сьогодні отримав акти, місто дає один шанс виправитися. За два тижні побачимо, чи зроблять вони висновки", – написав Усов.

Нагадаємо, 17 вересня Костянтин Усов заявив, що у Києві почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень, які контролюватимуть дотримання нових стандартів пасажирських перевезень на маршрутах міста.

У травні Усов повідомив, що влада Києва оновила конкурсні умови для перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування – зобов’язала мати відкидні пандуси, голосові сповіщення зупинок та заборонила в салоні шторки, плакати культуристів та шансон.

Усов анонсував, що найближчим часом міська влада оголосить конкурс серед перевізників на 19 міських маршрутів, на яких завершуються угоди з перевізниками. Рухомий склад на цих маршрутах вже вийде відповідно до нових вимог міської влади. Поступово таким чином планується замінити всі старі маршрутки, які курсують у столиці.

27 липня Усов заявив, що приватним перевізникам, які наразі працюють на маршрутах Києва за раніше укладеними договорами, буде запропоновано підписати додаткові угоди щодо покращення умов перевезень пасажирів.

"Усім без винятку перевізникам, які працюють зараз та хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила. Ми запропонуємо їм добровільно підписати додаткові угоди. Ці ж умови вони побачать і на всіх наступних конкурсах", – зазначав він.

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Автор: Інна Андаліцька