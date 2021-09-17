Інспектори Комунальної служби перевезень оглядатимуть салони автобусів та документи водіїв.

У Києві відсьогодні будуть перевіряти дотримання нових стандартів перевезень у маршрутних такси, які серед іншого передбачають контроль температури в салоні та наявність форми у водія.

Як повідомила прес-служба КМДА з посиланням на заступника глави адміністрації Костянтина Усова, цим займатимуться інспектори Комунальної служби перевезень.

За словами чиновника, перевірятимуться температурний режим в салоні, наявність документів у водіїв, відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу, наявність уніфікованого інформаційного плаката з портретом і даними водія, технічний стан транспорту, чистоту, наявність форменного одягу у водіїв, пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю тощо.

Перевірки фіксуватимуться на боді-камери, які будуть постійно включені.

Як повідомляв УНІАН, Київ першим в Україні запроваджує контроль температурного режиму в салонах громадського транспорту, що працює на міських автобусних маршрутах.

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Автор: Юрій Годован