Десять найбільш популярний моделей сформували майже третину квітневого ринку нових легковиків.

У минулому місяці лідерство на українському ринку нових легкових автомобілів з суттєвим відривом утримує "‎бестселер"‎ Renault Duster – було продано 484 одиниць. Про це повідомляє "Укравтопром".

На другому місці знаходиться Toyota RAV4 (393 од.), на третьому – Mazda CX-5 (220 од.). Загалом, десятка лідерів виглядає наступним чином:

Renault Duster – 484 од.;

Toyota RAV4 – 393 од.;

Mazda CX-5 – 220 од.;

Kia Sportage – 189 од.;

Volkswagen ID.4 – 141 од.;

BMW X3 – 131 од.;

Hyundai Tucson – 129 од.;

Toyota Land Cruiser Prado – 125 од.;

Volkswagen Touareg – 123 од.;

Suzuki Vitara – 107 од.

Експерти відзначають, що за рахунок десяти найбільш популярних моделей легковиків у квітні було сформовано 36% ринку нових легкових авто.

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Загалом, ситуація схожа на ту, яка була у березні. Перші два лідери взагалі лишились без змін. Третю позицію на ринку нових легкових авто тоді посів Kia Sportage, тоді як зараз компактний кросовер може похвалитися лише четвертим місцем.

Українці частіше "дарують" свої авто

Минулого місяця в сервісних центрах МВС спостерігали суттєве збільшення кількості реєстраційних дій із транспортними засобами. Найбільше спостерігався попит на перереєстрацію по договору купівлі-продажу та дарування. З початку квітня і по 20-ті числа місяця оформили 110 997 заяв за договорами купівлі-продажу, у той час як за аналогічний період березня цей показник склав 74 389.

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