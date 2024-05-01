Зазначається, що у квітні активність авторинку в Україні знизилася.

У квітні українці зареєстрували понад 5,7 тисячі нових легкових авто. У лідерах Toyota, Renault і Volkswagen.

"За минулий місяць в Україні було зареєстровано понад 5,7 тис. нових легкових авто, що на 11% більше, ніж минулого року. Однак відносно попереднього місяця споживча активність на авторинку впала на 14%", - йдеться в повідомленні.

За даними Укравтопрому, три найпопулярніші марки авто серед українців:

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Toyota - 856 реєстрацій;

Renault - 536;

Volkswagen - 468 авто.

Також до ТОП-5 квітня потрапили BMW з результатом 405 одиниць і Skoda - 317 авто.

При цьому бестселером на українському ринку нових легковиків залишається кросовер RENAULT Duster. За квітень оформлено 484 одиниці.

Загалом від початку року українці придбали 22,2 тисячі нових легкових авто, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Авто в Україні - що купують українці

У першому кварталі 2024 року автопарк України поповнили понад 19 тисяч авто з дизельними двигунами, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, нових авто було 4,2 тисячі одиниць нових (+84%), вживаних, ввезених з-за кордону, - 14,8 тисячі одиниць (+8%).

Крім того, у січні-березні 2024 року українці придбали майже 14 тисяч ввезених з-за кордону старих легковиків віком до 5 років. Найбільшу частку в сегменті імпортованих б/в авто до 5 років зайняли електромобілі - 40%.

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