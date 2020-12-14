З центрального автовокзалу Полтави не виїхала більшість автобусів приміського, міжміського та міжнародного транспорту.

У Полтавській області через ожеледицю скасовують рейси громадського транспорту.

Як повідомила УНІАН начальниця Центрального автовокзалу Полтави Ксенія Левенко, сьогодні в рейси з центрального автовокзалу Полтави не виїхало близько 80% приміського, міжміського та міжнародного транспорту.

«Все через ожеледицю й загрозу ДТП. Навіть приміські маршрутки не їдуть, бо ожеледь. Зранку не виїхали до нас автобуси із Гадяча, Шишак та Лохвиці. Від нас таки поїхали автобуси в напрямку Решетилівки, Дніпра, Києва. В Гадяцькому напрямку рух, ймовірно, почнеться з обіду», - зазначила Левенко.

У Кременчуку на автовокзалі УНІАН також повідомили, що сьогодні відмінено ряд рейсів з Полтави, Миргорода та приміських маршрутів.

Керівник підприємства «Полтаваавтотранс» Сергій Бутко каже, що станом на сьогодні, 14 грудня, в області через непогоду скасували 30% рейсів із автостанцій.

Як повідомили УНІАН в Службі автомобільних доріг Полтавської області, протягом вихідних на автомобільних дорогах державного значення ожеледь ліквідовувало по 90 одиниць спецтехніки та 125 дорожніх працівників щодоби. Упродовж двох діб для обробки покриття висипано майже 3000 тонн протиожеледної суміші.

Цілодобово працювали і в Агентстві місцевих доріг Полтавської області, де відповідають за місцеві автошляхи. Наслідки ожеледі ліквідували 70 одиниць техніки і 110 працівників підрядників, які працюють в цілодобовому режимі. За 2 дні використано 2 458 тонн протиожеледної суміші.

Ситуація ускладнюється тим, що йде дощ, який змиває соляну суміш і асфальт знову замерзає, тому в ідеалі посипати дороги потрібно кожні дві години, але зробити фізично це не завжди можливо.

Дорожники згадують, що схожа за тривалістю і масштабами надзвичайна ситуація була в 1986 році.

Служба порятунку закликає водіїв дотримуватися правил безпечного кермування, щоб уникнути трагічних подій на автошляхах, бо 14 грудня на території Полтавської області на дорогах ожеледиця, вранці – туман, видимість 200-500м (I рівень небезпечності жовтий).

«Увага! Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць! Служба порятунку закликає дотримуватися правил безпечного кермування, щоб уникнути трагічних подій на автошляхах», – йдеться у повідомленні прес-служби ГУ ДСНС у Полтавській області.

Надзвичайники закликають дотримуватися таких рекомендацій:

витримуйте дистанцію між автомобілями;

пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

зважайте на попередження відповідних служб.

В Україні сьогодні, 14 грудня, вдень на дорогах більшості областей, крім південно-східної частини, утримуватиметься ожеледиця.

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Автор: Олег Булашев