Обмеження руху, яке анонсоване на рік, почне діяти з 5 квітня.

У Києві з 5 квітня 2025 року закриють рух частиною просп. Європейського Союзу від просп. Василя Порика до просп. Свободи.

Як зазначають у Київській міськдержадміністрації, це пов’язано з будівництвом метро на Виноградар.

"Із 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026 року закриють рух транспортних засобів і пішоходів із зайняттям проїжджої частини та тротуару на просп. Європейського Союзу. Йдеться про ділянку від просп. Василя Порика до просп. Свободи. Обмеження руху пов’язане з будівництвом дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі", - зазначено у повідомленні.

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Звертається увага, що на час виконання робіт транспорт курсуватиме за тимчасовою схемою організації дорожнього руху, яку попередньо затвердять з Управлінням патрульної поліції в м. Києві. Про зміни в роботі наземного пасажирського транспорту буде повідомлено додатково.

Метро на Виноградар - що відомо

Уперше про метро на Виноградар заговорили у 2008 році. Тодішній мер Леонід Черновецький розпорядився, щоб метрополітен почав роботи з проєктування нової гілки на житловий масив. Їх мали звести "найближчим часом". Однак проєкт тривалий час не зрушувався. До нього повернулась міська влада у 2016 році: комунальне підприємство "Київський метрополітен" оголосило відкриті торги на розробка проєкту і виділило на це перші 18 мільйонів гривень. На торгах перемогла компанія "Київметробуд".

У лютому 2017 року мер Віталій Кличко сказав, що будувати метро мають почати того ж року і до 2020 р. здати дві станції з 4-х загалом запланованих на гілці. Однак, сам проєкт затвердили тільки в липні 2018-го, у листопаді на роботи виділили перший мільярд. Роботи почали тільки в лютому 2019 року.

У рамках першої черги робіт на ділянці довжиною майже 4 кілометри передбачається спорудження двох станцій - "Мостицька" та "Проспект Правди" - і відгалуження у бік станції "Виноградар" для подальшого продовження лінії.

Терміни здачі перших двох станцій вже кілька разів зсувались.

Фахівці запевняли, що в грудні 2021 дві станції метрополітену "Мостицька" і "Проспект Правди" на Виноградарі будуть відкриті. Мер і метрополітен неодноразово запевняли, що метро будується за графіком, а станції мають відкрити до кінця 2021-го.

Наприкінці 2020 року місцеві помітили, що роботи на відкритій ділянці метро не ведуть, а будівельну техніку вивезли з майданчика. Згодом мер визнав, що графік зсунувся. Стало відомо, що договір з "Київметробудом" було розірвано. Строки здачі перших станцій поступово перенеслися спочатку на 2023, а потім 2024-2025 роки.

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