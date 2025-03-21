Людей закликають планувати свої маршрути на цей день.

У неділю, 23 березня, в Києві відбудеться благодійний забіг VUSO ДЕСЯТКА НЕЗЛАМНОСТІ. КИЇВ 2025. Для безпечного проведення заходу в Оболонському районі тимчасово обмежать рух транспорту та пішоходів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Run Ukraine. Так, тимчасове перекриття руху транспорту передбачено на вул. Прирічній: в одному напрямку, ближня смуга руху до затоки Собаче Гирло, від стоянки човнів до буд. №35 - з 08:30 до 10:30.

Обмеження руху для пішоходів запровадять з 08:30 до 12:00:

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на Оболонському острові;

у парку "Наталка".

Водіям рекомендують утриматися від паркування автомобілів на зазначених локаціях у вказаний час, а також планувати свої маршрути та враховувати обмеження:

"Запрошуємо вболівальників відвідати подію та підтримати учасників, зокрема військових ветеранів, які вийдуть на старти всіх дистанцій. Подія має благодійну мету: 50% прибутку від забігу буде передано на закупівлю засобів радіоелектронної боротьби для Третьої окремої штурмової бригади".

Дороги Києва

Як повідомляв УНІАН, через ремонтні роботи поблизу готелю "Дніпро" з 20 по 24 березня у столиці частково обмежиили рух транспорту.

​Нагадаємо, раніше у Києві діяло правило, за яким наземний громадський транспорт зупинявся під час повітряної тривоги. Пасажири мали залишити салон та пройти до найближчого укриття.

Однак днями Рада оборони міста вирішила, що тепер наземний громадський транспорт продовжуватиме рух під час повітряних тривог. При цьому він зупинятиметься біля укриттів за маршрутом руху, надаючи пасажирам можливість залишити салон за бажанням.

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