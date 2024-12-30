Авіакомпанія продовжила припинення своїх рейсів із Тель-Авіва до РФ до кінця березня.

Через авіакатастрофу в Казахстані пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній", по якому вдарила російська ППО, відома ізраїльська авіакомпанія призупинила рейси у Москву.

Про це пише The Times of Israel. Зазначається, що флагманський перевізник Ізраїлю El Al продовжив припинення своїх рейсів із Тель-Авіва до Москви до кінця березня.

За даними видання, минулого тижня авіаперевізник зупинив польоти на цьому маршруті після того, як азербайджанська влада заявила, що пасажирський літак, який зазнав катастрофи в Казахстані, збитий російською системою ППО.

Відео дня

У заяві компанії йдеться: "Після ретельної оцінки ситуації El Al припиняє виконання рейсів між Тель-Авівом та Москвою до завершення зимового розкладу. Це рішення було прийняте на основі консультацій з владою, що продовжуються, для розуміння поточної обстановки".

Згідно з інформацією з відкритих джерел, авіакомпанія El Al раніше виконувала регулярні рейси між Тель-Авівом та Москвою із частотою 13–14 рейсів на тиждень.

Авіакатастрофа літака "Азербайджанських авіаліній"

25 грудня в Казахстані зазнав катастрофи пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній" (Azerbaijan Airlines). В результаті – десятки загиблих та поранених, у тому числі – діти. На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, літак міг бути обстріляний російським ППО - на фюзеляжі присутні множинні пошкодження від елементів, властивих зенітно-керованим ракетам.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв не прийняв псевдовибачень російського диктатора Путіна. Як зазначив журналіст видання BILD Карен фон Гуттенберг, після поминальної служби в Баку Алієв зробив заяву, в якій розповів, що літак був збитий російською системою ППО і зажадав чіткого визнання провини. Він підкреслив, що перші три дні від РФ були тільки безглузді версії трагедії.

Вас також можуть зацікавити новини: