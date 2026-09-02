Турецькі авіакомпанії скасовують рейси в Москву після застереження Зеленського

Туристам повідомили, що їхні рейси перенесли на інші дати, однак поки невідомо, які саме.

У ніч проти 2 вересня турецькі авіакомпанії скасували щонайменше кілька рейсів до Москви та у зворотному напрямку. Про це повідомляють профільні російські пабліки.

У московському аеропорту "Внуково" вночі запроваджували так званий "килим" (екстрений режим закриття повітряного простору), але ще до введення обмежень турецька Pegasus Airlines розвернула свої рейси PC-1576 та PC-1521, які прямували з Анталії та Ізміра.

Перший на той момент уже перебував над територією Литви, другий – над територією Угорщини. Як повідомляється, обидва авіалайнери повернулися до пунктів відправлення. Літак, який перебував у повітряному просторі Литви, здійснив різкий розворот над Каунасом. О 01:35 за московським часом борт приземлився в міжнародному аеропорту Анталії.

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Рейс PC-386, який планували відправити зі Стамбула о 22:45 за московським часом, за даними сервісу Flightradar24 почав готуватися до зльоту, але залишився в аеропорту. Не вилетіли рейси PC-1456 з Бодрума, PC-390 зі Стамбула та PC-1458 з Даламана. Оскільки літаки з Туреччини так і не прибули до Москви, авіакомпанія Pegasus Airlines не змогла виконати зворотні рейси.

Таким чином, пасажири, які придбали квитки на рейси до Анталії, Стамбула, Ізміра, Бодрума та Даламана, не змогли вилетіти з Москви до турецьких міст. Туристам повідомили про те, що їхні рейси перенесли на інші дати, однак поки невідомо, на які саме.

"Інформація про альтернативний переліт з’явиться в додатковій розсилці. Перебронювання на інші рейси наразі не планується. Надання послуг у частині ФАП (Федеральні авіаційні правила, – УНІАН) не передбачене", – зазначено в повідомленнях.

Turkish Airlines також скасувала два рейси зі Стамбула до Москви – TK-419 та TK-407. Відповідно, у зворотному напрямку не вилетіли рейси TK-420 та TK-408.

Ситуація в російському небі - головні новини

Напередодні президент України Володимир Зеленський попередив авіакомпанії про зростання небезпеки польотів над РФ. За його словами, російський повітряний простір ставатиме дедалі менш безпечним через збільшення кількості українських дронів. Після цієї заяви акції російської авіакомпанії "Аерофлот" впали більш ніж на 5%.

Російська компанія і до цього стикалася з великими труднощами. Через обмежений доступ до запчастин і нестачу кваліфікованих кадрів обслуговування авіаційного флоту було ускладнено. Загалом, як писав УНІАН, до 2030 року РФ може втратити майже половину свого парку цивільних літаків.

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