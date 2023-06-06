Середній вік вживаних легкових автівок, які у травні перейшли на українські номери, становить 11 років.

Український автопарк за травень поповнився на майже 15,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 0,3% більше, ніж у квітні.

Як повідомляє прес-служба "Укравтопрому", найбільшу частку в цьому сегменті авторинку, як і у попередньому місяці, займають бензинові авто – 45%. Після чого йдуть: дизельні – 36%; електромобілі – 12%; авто з ГБО – 5%; гібриди – 2%.

Топ-10 найпопулярніших моделей місяця виглядає таким чином: 1. Volkswagen Golf – 1 тис. 333 од.; 2. Renault Megane – 1 тис. 230 од.; 3. Škoda Octavia - 840 од.; 4. Volkswagen Passat - 694 од.; 5. Ford Focus - 403 од.; 6. Nissan Leaf - 388 од.; 7. Nissan Qashqai - 360 од.; 8. Volkswagen Touran - 326 од.; 9. Audi A4 - 297 од.; 10. Škoda Fabia - 294 од.

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Зазначається, що середній вік вживаних легкових автівок, які у травні перейшли на українські номери, як і у квітні, становить 11 років. При цьому найстарішим автомобілем є Honda Prelude 1992 року випуску.

В "Укравтопромі" також повідомили, що всього, з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 69,9 тис. уживаних легковиків, ввезених з-за кордону, що у 3,2 раза більше за реалізацію нових автомобілів за той самий період.

Ринок авто під час війни

У травні на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 955 авто, що є найкращим результатом за останні 15 місяців. У порівнянні з торішнім травнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились удвічі, а відносно квітня цього року – на 2,6 відсотка.

Топ-5 популярних марок: Renault – 327 од.; Volkswagen – 81 од.; Mercedes-Benz – 66 од.; Citroen – 66 од.; Peugeot – 52 од. Всього з початку 2023 року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4 тис. 122 нові машини, що у півтора раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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