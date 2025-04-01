Кабмін дозволив мототранспорту рухатися смугою громадського транспорту.

В Україні оновили правила дорожнього руху: мотоциклам і мопедам дозволили їздити смугами громадського транспорту. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він зазначив, що таке рішення Кабінет Міністрів України ухвалив на засіданні у вівторок, 1 квітня.

"Внесено зміни до Правил дорожнього руху. Надано право проїзду мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) смугою для руху маршрутних транспортних засобів попутно загальному потоку транспортних засобів", - зазначає Мельничук.

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Він додав, що відповідно уточнено зміст інформаційно-вказівних знаків 5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів" та 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Зміни у правилах дорожнього руху

Як повідомляв УНІАН, у 2024 році Кабінет міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, затвердивши кілька нових знаків.

До інформаційно-вказівних знаків додано нові зображення із застосуванням коричневого тла при позначенні обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, а саме: 5.57 "Попередній покажчик напрямків", 5.58 "Попередній покажчик напрямку", 5.60 "Покажчик напрямків".

Доповнено главу "Інформаційно-вказівні знаки" розділу "Дорожні знаки" Правил дорожнього руху.

Цими змінами передбачено, що на знаках 5.57-5.60 можуть застосовуватись піктограми обʼєктів туристичної інфраструктури, спортивних споруд, обʼєктів культурної спадщини, зображення яких визначаються ДСТУ 9114:2021.

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