На "Гідропарку" готу.ються до Водохрещі / УНІАН
Київський метрополітен відкриє завтра, 19 січня, другий вихід на станції метро «Гідропарк».
Читайте такожВодохреща 2021 в Україні - історія свята, традиції та прикмети
Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».
Це зроблено для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції «Гідропарк» під час святкування Водохреща.
«На станції буде відкрито другий вихід. Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 у звичайному режимі», - йдеться у повідомленні.
Водохресні купання в Києві у 2021 році
- Як повідомляє київське комунальне підприємство "Плесо", святкування Водохрещі пройде з великими труднощами: "у зв'язку з карантинними обмеженнями заходи на водних об'єктах з нагоди Водохреще 19 січня 2021 проводитися не будуть, місця для купання не будуть облаштовуватися".
- Київські комунальні служби закликають людей не збиратися на набережних, щоб уникнути скупчення і підвищеного ризику зараження коронавірусом. Однак для багатьох людей Водохресні купання є обов'язковою традицією, тому на деяких популярних місцях чергуватимуть рятувальники.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram