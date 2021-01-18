Вестибюль №2 працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 - у звичайному режимі.

Київський метрополітен відкриє завтра, 19 січня, другий вихід на станції метро «Гідропарк».

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Про це повідомила прес-служба КП «Київський метрополітен».

Це зроблено для забезпечення належного перевезення пасажирів і розвантаження станції «Гідропарк» під час святкування Водохреща.

«На станції буде відкрито другий вихід. Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 у звичайному режимі», - йдеться у повідомленні.

Водохресні купання в Києві у 2021 році

Як повідомляє київське комунальне підприємство "Плесо", святкування Водохрещі пройде з великими труднощами: "у зв'язку з карантинними обмеженнями заходи на водних об'єктах з нагоди Водохреще 19 січня 2021 проводитися не будуть, місця для купання не будуть облаштовуватися".

Київські комунальні служби закликають людей не збиратися на набережних, щоб уникнути скупчення і підвищеного ризику зараження коронавірусом. Однак для багатьох людей Водохресні купання є обов'язковою традицією, тому на деяких популярних місцях чергуватимуть рятувальники.

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Автор: Інна Андаліцька