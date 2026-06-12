Пілот авіалайнера 17 років літав без необхідної ліцензії, виконавши понад 900 рейсів

Компанія-перевізник заявила, що протягом усього періоду роботи пілот був "повністю навченим".

Пілот Air Canada протягом майже 17 років виконував рейси без необхідної ліцензії. Про це повідомляє Fodors Travel Guide.

Джеффрі Волл стикнувся з кримінальними звинуваченнями за виконання сотень внутрішніх і міжнародних рейсів із використанням підроблених ліцензій протягом своєї тривалої кар’єри. Його було заарештовано після поліцейського розслідування, яке розпочалося в січні.

Волл розпочав свою кар’єру у 1998 році, після 11 років був підвищений до капітана. У період із 2009 по 2025 рік він виконав понад 900 рейсів як капітан на літаках Boeing 767, 777 і 787, заробивши при цьому 2 мільйони доларів. Після виходу на пенсію він працював на неповній ставці у коледжі.

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Для того щоб обіймати посаду капітана, Волл мав мати ліцензію транспортного пілота авіакомпанії (ATPL), видану регулятором, якої він насправді не мав. За даними поліції, Джеффрі Волл приховав цей факт, ввівши в оману як авіакомпанію, так і Міністерство транспорту Канади. Інцидент став відомим минулого року, коли під час планової перевірки в аеропорту Торонто-Пірсон були виявлені невідповідності.

Air Canada встановила, що пілот не мав належної ліцензії, відсторонила його від виконання службових обов’язків і повідомила Міністерство транспорту. Регулятор перевірив документи пілота та виявив розбіжності, що призвело до початку кримінального розслідування під назвою Project Icarus, яке включало аналіз його ліцензії. Сам Волл вийшов на пенсію до завершення перевірки.

Було встановлено, що Волл мав підроблені документи та подав неправдиву заяву про викрадення льотної документації. Поліція уточнила, що пілот мав ліцензію на керування комерційними літаками протягом усієї своєї 27-річної кар’єри в Air Canada, однак ніколи не мав ліцензії ATPL, необхідної для капітанів, які керують великими літаками. З наявними у нього документами Волл мав право літати лише як другий пілот.

"Це дуже схоже на лікаря, який має ліцензію на сімейну медицину, але проводить операції на мозку у своєму кабінеті", – зазначили у канадській поліції.

Авіакомпанія Air Canada оприлюднила заяву, в якій підкреслила серйозність інциденту. За словами перевізника, протягом усього періоду роботи пілот був "повністю навченим".

"Безпека не була поставлена під загрозу внаслідок цього випадку, оскільки всі пілоти Air Canada проходять обов’язкове регулярне навчання кожні шість місяців для підтвердження своєї льотної компетентності, включно з льотною перевіркою з сертифікованим перевіряючим пілотом Міністерства транспорту кожні 12 місяців", – ідеться у повідомленні.

Водночас у поліції нагадали, що вимоги до ліцензування існують не просто так і вони напряму стосуються безпеки авіаперевезень. Джеффрі Волл висунуто звинувачення у хуліганстві з обтяжуючими обставинами, шахрайстві на суму понад 5 000 доларів, двох епізодах використання підроблених документів і трьох епізодах зберігання підроблених знаків.

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Нагадаємо, раніше пілот Airbus A320 опублікував відео посадки літака, яке спричинило активне обговорення в соцмережах. На кадрах видно, як під час зниження борт проходить крізь щільний шар хмар, майже повністю втрачаючи видимість, а смуга з’являється лише за кілька миттєвостей до посадки.

Повідомлялося також, що пілот Ryanair знепритомнів під час польоту. Він прийшов до тями під час польоту, після чого літак у штатному режимі здійснив посадку в Португалії.

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