Пілот показав, що бачить під час посадки літака: глядачі 'нажахані' (відео)

Відео зсередини кабіни під час приземлення викликало хвилю реакцій – пасажири не очікували, що пілоти майже нічого не бачать у фінальній фазі.

Комерційний пілот Airbus A320 Маттіас поділився відео процесу посадки літака, яке викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Кадри демонструють, як під час зниження літак проходить крізь щільні хмари, де видимість практично зникає, а злітно-посадкова смуга з’являється лише в останній момент.

На початку відео, яке пілот опублікував у TikTok, видно чисте небо над хмарами, однак під час посадки ситуація різко змінюється – літак входить у густий туман, де камера не фіксує жодних орієнтирів. Лише за кілька секунд до приземлення в кадрі раптово з’являються вогні смуги та будівлі поблизу, що створює враження небезпечної близькості.

Хоча посадка відбулася бездоганно, користувачі соцмереж назвали побачене "жахливим" і зізнавалися, що відео змусило їх нервувати. Деякі навіть припустили, що пілоти "вгадують" місце посадки через відсутність видимості.

Втім, у реальності процес повністю контрольований. Пілоти орієнтуються не лише візуально, а й за допомогою складних навігаційних систем: попередньо заданого плану польоту, GPS, наземних радіомаяків і вказівок диспетчерів. Ці технології дозволяють точно вести літак навіть у тумані або під час дощу.

Подібні умови – звична частина роботи авіації, а системи посадки розраховані саме на такі сценарії. Попри вражаючі кадри, для підготовлених пілотів це стандартна процедура, яка щодня виконується тисячі разів по всьому світу.

Нагадаємо, раніше у Південній Кореї встановили причину інциденту із зіткненням двох винищувачів F-15K під час навчального польоту. Зʼясувалось, що пілоти робили селфі та знімали відео в повітрі.

Аварія сталася у грудні 2021 року поблизу міста Тегу. Пілоти не постраждали, однак обидва літаки зазнали пошкоджень. Вартість ремонту склала близько 880 мільйонів вон (приблизно 550 тисяч доларів).

Вас також можуть зацікавити новини: