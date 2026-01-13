Авіакомпанії вводять жорсткі правила перевезення ручної поклажі: пілот пояснив причину

Бортпровідникам доводиться довго шукати місце для "зайвих" сумок або відправляти їх у багажний відсік.

Авіакомпанії різко посилили правила щодо ручної поклажі, що пов’язано з затримкою посадки через велику кількість валіз у салоні, травмуванням бортпровідників та безпекою під час екстремальних ситуацій, пише The Independent.

Як зазначається у публікації багато мандрівників стикалися з ситуацією, коли завчасно приїжджаєш в аеропорт, без проблем проходиш реєстрацію, зрано доходиш до виходу на посадку, однак вже біля свого місця у літаку з’ясовується: усі багажні полиці над головою переповнені. Тоді починаються проблеми - бортпровідникам доводиться довго шукати місце для сумок або відправляти їх у багажний відсік. Як пояснив виданню колишній пілот та дослідник авіабезпеки, надлишок ручної поклажі суттєво затримує вильоти. За його словами, жорсткіші правила щодо ручної поклажі – не примха авіакомпаній, а питання безпеки.

Нові правила для ручної поклажі: Австралія та світ

Із понеділка, 2 лютого 2026 року, авіакомпанія Virgin Australia змінює правила перевезення ручної поклажі на внутрішніх рейсах. Пасажирам економкласу дозволять: одну стандартну сумку в багажній полиці вагою до 8 кг та один невеликий особистий предмет, що поміщається під сидінням.

Міжнародні перевізники також посилюють вимоги. Близько року тому Air Canada дозволила пасажирам із базовими тарифами на рейсах у Північній і Центральній Америці брати лише один особистий предмет.

Правила відрізняються

Для рейсів Qantas усередині Австралії діють такі варіанти ручної поклажі:

один особистий предмет і одна стандартна сумка до 10 кг;

або дві менші сумки, кожна до 10 кг, але загальною вагою не більше 14 кг;

або невелика сумка плюс чохол для одягу – також із загальним лімітом 14 кг.

Лоукостер Jetstar має ще суворіші вимоги: загальна вага ручної поклажі – не більше 7 кг на два предмети.

Чому вага пасажирів і багажу має значення

За словами експерта, кожен літак має максимальну злітну вагу, яку перевищувати заборонено. Вона включає: вагу самого літака; паливо; запаси їжі та напоїв; вантаж; екіпаж; пасажирів і весь багаж.

Зареєстрований багаж зважують під час здачі, але з ручною поклажею все складніше.

На невеликих літаках із менш ніж сімома пасажирами використовують реальні показники ваги – людей зважують разом із багажем. На великих маршрутах дозволено користуватися середньостатистичною вагою пасажира.

У 1998 році вона становила 77 кг. Сьогодні для літаків типу Boeing 737 стандартна вага: чоловіків – 81,8 кг; жінок – 66,7 кг; ручна поклажа – 7 кг на пасажира.

Авіакомпанії, пояснює експерт, можуть отримувати дозвіл регулятора на власні розрахунки, що й пояснює різницю в правилах. Як зазначається, колись правила щодо ручної поклажі були майже однаковими. Але з появою лоукостерів усе змінилося. Плата за багаж, харчування, Wi-Fi та інші "додаткові опції" стала окремим джерелом доходу. За прогнозами Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), у 2026 році вони сягнуть 144 млрд доларів, що перевищує прибутки від авіавантажних перевезень у світі.

Водночас звертається увага на те, що важкі сумки – це не лише незручність, а й реальна загроза. Бортпровідники часто отримують травми спини, допомагаючи пасажирам підіймати багаж на полиці. Крім того, скупчення людей із громіздкими речами затягує посадку. У надзвичайних ситуаціях пасажири, які намагаються забрати сумки замість негайної евакуації, сповільнюють вихід із літака – і це доведений факт.

Інцидент з багажом на Ryanair

Нагадаємо, мандрівниця з Лондона була оштрафована на 75 євро, після того як порушила маловідоме правило ірландського лоукостера Ryanair. За словами дівчини, вона подорожувала з Дубліна до Лондона з валізою на коліщатках, що відповідала вимогам бюджетного авіаперевізника за габаритами. До того ж, мандрівниця мала оплачену послугу Priority, що дозволяє узяти безоплатно на борт дві одиниці ручної поклажі – маленьку сумку (40 x 20 x 25 см) та велику, вагою до 10 кг. Однак туристку звинуватили у тому, що одне колесо валізи у вимірювальній рамці трохи виїхало за лінію - персонал авіакомпанії розцінив це як перевищення допустимих розмірів.

