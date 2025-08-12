Борт летів до Португалії.

Пілот Ryanair знепритомнів під час польоту. Сталося це в неділю, коли борт виконував рейс із Барселони до Порту.

Про це повідомило джерело в Національному інституті невідкладної медичної допомоги виданню Portugal Resident. Зазначається, що пілот знепритомнів о 8:19 ранку 10 серпня. Він прийшов до тями під час польоту, і борт приземлився в Португалії у штатному режимі.

В аеропорт Сан-Карнейру на зустріч борту виїхали машина швидкої допомоги з пожежної частини Морейри-да-Майя і машина швидкої медичної допомоги (VMER) з лікарні Педру-Еспану. Як зазначили в Національному інституті невідкладної медичної допомоги, пілоту надали допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився.

The Mirror пише, що, незважаючи на медичний інцидент, єдиним рейсом бюджетної авіакомпанії Ryanair, який прибув у неділю вранці з Барселони (Іспанія) в аеропорт Франсішку Са Карнейру, був рейс FR 4587. Він приземлився о 8:35 ранку, як і було заплановано.

"У Ryanair є процедури та навчання на випадок поганого самопочуття пілота під час польоту. Рейс із Барселони до Порту (10 серпня) благополучно приземлився в аеропорту Порту", – сказали в авіакомпанії The Mirror.

Ryanair – інші новини

З 1 серпня 2025 року для пасажирів Ryanair почали діяти нові норми ручної поклажі. Компанія збільшила мінімальну норму ручної поклажі, за яку не потрібно доплачувати.

Якщо раніше параметри сумки, яку можна було взяти на борт, становили 40×25×20 см, то тепер на борт можна взяти сумку розміром 40×30×20 см. Діють нововведення для всіх пасажирів – незалежно від тарифу.

До речі, тепер стандарти малої ручної поклажі Ryanair повністю збігаються зі стандартами ще однієї бюджетної авіакомпанії – Wizz Air.

