Росія втретє вдарила по Південному мосту в Києві: пошкоджена опора

Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений.

РФ повторно вдарила по Південному мосту в Києві: є влучання в дорожнє полотно. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Внаслідок влучання БпЛА, за попередньою інформацією, пошкоджені мостова опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Фахівці метрополітену здійснюють знеструмлення залізничного полотна метро. Рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинений", - додав він.

Варто зазначити, що раніше сьогодні два російські дрони вже влучили поблизу опорної частини Південного мосту.

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Як повідомив моніторинговий канал "єРадар", є інформація, що при наступному ударі із застосуванням балістичних ракет по столиці, який може відбутись найближчим часом, РФ спробує завдати удару по тому ж Південному мосту ракетами "Іскандер-М" та/або корейськими ракетами підвищеної потужності "KN-24".

"Варто зазначити, що мости через р.Дніпро у столиці, ще з 2024 року являються плановими цілями, очевидно, що зараз, цей міст встановили як приорітетну ціль", - додали там.

Удари по Південному мосту: думку експерта

Раніше політолог Вадим Денисенко стверджував, що російські удари по Південному мосту в Києві, який з’єднує правий та лівий берег столиці, свідчать про порушення домовленостей, які стосуються і Кримського мосту.

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