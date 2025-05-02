Вагони отримали низку важливих оновлень, зокрема, полички з м’якими боковими спинками.

Рухомий склад "‎Української залізниці"‎ поповнили шість нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен. Про це повідомляє Telegram-канал "Укрзалізниці".

Ці вагони стали першими в історії незалежної України, які закупили саме у плацкартній модифікації. Їх побудували фахівці Крюківського вагонобудівного заводу. Закупівля вагонів стала частиною держпрограми, покликаної оновити рухомий склад.

"Отримані сьогодні 6 нових вагонів вже цих вихідних поповнять склад двогрупного поїзда 22/21-104/103 Львів - Харків, Краматорськ", - зазначили у повідомленні.

Відео дня

Вагони мають "традиційну" конфігурацію місць, але можуть похвалитись деякими важливими оновленнями, які покликані підвищити зручність, безпеку та інклюзивність.

Нові вагони можуть похвалитись:

поличками, які мають м’які бокові спинки для комфортнішого сну;

ергономічною конструкцією східців, які посприяють більш зручному підйому на верхні полиці;

міні-перегородками між місцями та проходом для більшої приватності;

спеціальними нішами під нижніми полицями, призначеними для зберігання негабаритної поклажі.

Інтер'єр вагонів став світлішим. Цьому сприяє нова оббивка, а також покращене кероване освітлення салону.

Конструктори зробили все можливе, щоб люди з порушеннями зору мали змогу більш комфортно пересуватися. Для цього використали контрастне маркування, яке виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні.

"Традиційно в нових вагонах біля кожного місця є розетки з USB та Type-С, а також 3-режимні індивідуальні світильники", - додають у державній компанії.

"Укрзалізниця" - інші новини

Нагадаємо, нещодавно УНІАН повідомив, що поїзд №1/2 "‎Харків - Ворохта"‎ став флагманським. Його назвали "Єдність". Поїзд відправлятиметься під пісню "‎Заповіт"‎ українського реп-виконавця YARMAK.

Також у квітні стало відомо, що в Україні запускають новий регіональний поїзд №815/816 "Коломия - Луцьк - Коломия". Він поєднає денним рейсом Прикарпаття, Галичину та Волинь.

Поїзд буде курсувати через Івано-Франківськ та Львів до Луцька та відкриє зручне пряме сполучення між трьома обласними центрами.

Вас також можуть зацікавити новини: