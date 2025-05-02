Рухомий склад "Української залізниці" поповнили шість нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен. Про це повідомляє Telegram-канал "Укрзалізниці".
Ці вагони стали першими в історії незалежної України, які закупили саме у плацкартній модифікації. Їх побудували фахівці Крюківського вагонобудівного заводу. Закупівля вагонів стала частиною держпрограми, покликаної оновити рухомий склад.
"Отримані сьогодні 6 нових вагонів вже цих вихідних поповнять склад двогрупного поїзда 22/21-104/103 Львів - Харків, Краматорськ", - зазначили у повідомленні.
Вагони мають "традиційну" конфігурацію місць, але можуть похвалитись деякими важливими оновленнями, які покликані підвищити зручність, безпеку та інклюзивність.
Нові вагони можуть похвалитись:
- поличками, які мають м’які бокові спинки для комфортнішого сну;
- ергономічною конструкцією східців, які посприяють більш зручному підйому на верхні полиці;
- міні-перегородками між місцями та проходом для більшої приватності;
- спеціальними нішами під нижніми полицями, призначеними для зберігання негабаритної поклажі.
Інтер'єр вагонів став світлішим. Цьому сприяє нова оббивка, а також покращене кероване освітлення салону.
Конструктори зробили все можливе, щоб люди з порушеннями зору мали змогу більш комфортно пересуватися. Для цього використали контрастне маркування, яке виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні.
"Традиційно в нових вагонах біля кожного місця є розетки з USB та Type-С, а також 3-режимні індивідуальні світильники", - додають у державній компанії.
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