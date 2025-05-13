Придбати квитки можна у мобільному застосунку УЗ, на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Державна залізнична компанія "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №267/268 Київ – Вінниця – Київ. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Поїзд курсуватиме 18 та 25 травня:

з Києва - відправлення о 08:33, прибуття до Вінниці о 11:46;

з Вінниці - відправлення о 17:39, прибуття до Києва о 20:42.

Зазначається, що поїзд курсуватиме у складі купейних вагонів, але з місцями для сидіння. В компанії додали, що непарні місця – біля вікна, парні місця – ближче до дверей купе.

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Придбати квитки можна у мобільному застосунку УЗ, на офіційному сайті та в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" - останні новини

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