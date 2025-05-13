Державна залізнична компанія "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд №267/268 Київ – Вінниця – Київ. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.
Поїзд курсуватиме 18 та 25 травня:
- з Києва - відправлення о 08:33, прибуття до Вінниці о 11:46;
- з Вінниці - відправлення о 17:39, прибуття до Києва о 20:42.
Зазначається, що поїзд курсуватиме у складі купейних вагонів, але з місцями для сидіння. В компанії додали, що непарні місця – біля вікна, парні місця – ближче до дверей купе.
Придбати квитки можна у мобільному застосунку УЗ, на офіційному сайті та в касах вокзалів.
"Укрзалізниця" - останні новини
На початку травня рухомий склад "Укрзалізниці" поповнили шість нових плацкартних вагонів на 58 місць кожен. Вагони отримали низку важливих оновлень, зокрема, полички з м’якими боковими спинками. Це перші вагони в історії незалежної України, які закупили саме у плацкартній модифікації.
У квітні з’явився новий флагманський поїзд "Харків - Ворохта", який отримав назву "Єдність". Цей потяг став восьмим флагманським поїздом "Укрзалізниці". Він відправлятиметься під пісню "Заповіт" українського реп-виконавця та військовослужбовця YARMAK.