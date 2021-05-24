Євросоюз сьогодні також розгляне можливість заборони на польоти через повітряний простір Білорусі для всіх європейських авіакомпаній.

Уряд Польщі має намір заборонити своїй авіакомпанії LOT виконувати польоти через територію Білорусі після інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську.

Як зазначає польське видання RMF FM, відповідне рішення влада планує оголосити найближчим часом.

Зазначається, що наразі лише два маршрути перетинають повітряний простір Білорусі - це рейси до Москви та Мінська. Тож, рішення польської влади фактично означатиме скасування рейсів до Мінська, а польоти до російської столиці відбуватимуться за довшим маршрутом в обхід Білорусі.

У Польщі побоюються, що режим Лукашенка може захопити ще один польський літак із пасажирами (літак авіакомпанії Ryanair, який примусили сісти в Мінську, зареєстрований в Польщі на місцеву дочку ірландського лоукостера, - УНІАН). МЗС Польщі також попередило громадян, які публічно критикують Лукашенка, відмовитися від поїздок до Білорусі.

Як зазначає RMF FM, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонує на саміті лідерів ЄС, який розпочинається сьогодні ввечері в Брюсселі, повністю заборонити європейським авіакомпаніям літати через білоруський повітряний простір.

Видання Bloomberg підтвердило, що розглянути обмеження на польоти лідери країн ЄС планують сьогодні ввечері.

Зокрема, Євросоюз розгляне можливість зупинення польотів європейських авіакомпаній через Білорусь, заборону білоруським авіаперевізникам здійснювати посадку в аеропортах ЄС, а також блокування наземних перевезень з Білорусі до ЄС.

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Нагадаємо, щонайменше два рейси авіакомпанії AirBaltic вже облетіли повітряний простір Білорусі після інциденту з літаком Ryanair.

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську: деталі

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Літак повернули до Мінська по команді білоруських диспетчерів через повідомлення про мінування, попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Ця подія викликала різку реакцію світу. ЄС попередив Білорусь про наслідки через посаджений в Мінську літак і планує обговорити це питання на рівні керівників блоку.

Авіакомпанія Ryanair в заяві вже після приземлення літака у Вільнюсі не згадала ключові обставини інциденту і заявила, що летіти до Мінська було ближче, ніж до Вільнюса, що не відповідає дійсності.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

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Автор: Олександр Топчій