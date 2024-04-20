Наразі в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

Польські фермери розблокували рух вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова", повідомляє Держприкордонслужба України.

"Сьогодні після 09:00 польські фермери завершили акцію протесту перед цими пунктами пропуску. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз в’їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують понад 1 700 вантажівок.

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У Держприкордонслужбиі просять водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Блокування кордону України - останні новини

18 квітня польські фермери відновили блокування на польсько-українському кордоні в напрямках пунктів пропуску "Корчова – Краківець" і "Медика – Шегині".

19 квітня повідомлялося, що прем'єр-міністр Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинити блокування польсько-українського кордону. За його словами, ситуація, в якій зараз перебуває Україна, є дуже складною через серію останніх російських бомбардувань, а найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни.

Він тоді наголосив, що польська влада не може допустити блокування переходів незалежно від обґрунтування протестів, оскільки Польща не може "жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни".

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