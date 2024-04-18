Блокування кордону учасники акції розпочали сьогодні після 09:00 на території Польщі.

Сьогодні, 18 квітня, польські фермери поновили блокування на польсько-українському кордоні напрямків пунктів пропуску "Корчова – Краківець" і "Медика – Шегині".

"Такі дії учасники акції на території Польщі розпочали сьогодні після 09:00. На напрямку пункту пропуску "Краківець" обмежується рух вантажних транспортних засобів, які прямують у бік України, а у напрямку "Шегині" – як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд", - йдеться в повідомленні Держприкордонслужби України в Telegram-каналі.

За наявною в ДПСУ інформацією, протестувальники планують блокувати рух у "Краківці" до 9:00 20 квітня, в "Шегині" – до 9:00 19 квітня.

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Зазначається, що станом на ранок сьогодні в чергах на території Польщі на цих напрямках очікують на проїзд в бік України близько 1500 вантажівок.

У ДПСУ додали, що ускладнень для руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається.

Блокування кордону України - останні новини

6 квітня повідомлялося, що в пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська", було частково відновлено пропуск вантажних транспортних засобів.

16 квітня польські фермери припинили блокування руху вантажного транспорту на кордоні біля пункту пропуску "Долгобичув-Угринів". Оформлення та пропуск вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

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