Завтра, 24 грудня, з 8 години ранку буде відновлено рух на пункті пропуску "Медика".

Польські протестувальники погодилися із завтрашнього дня розблокувати один із пунктів пропуску на кордоні з Україною. Як повідомило польське Міністерство сільського господарства, завтра, 24 грудня, з 8 години ранку буде відновлено звичний рух на пункті пропуску "Медика".

Таке рішення ухвалили після того, як сьогодні з протестувальниками на кордоні зустрівся профільний міністр Чеслав Сєкєрський.

Водночас, як повідомляє PAP, 2 або 3 січня наступного року поляки можуть відновити страйк на кордоні.

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Однак, за словами одного з організаторів страйку Романа Кондрува, у разі отримання письмової заяви від прем’єр-міністра про те, що їхні вимоги будуть виконані, протест, ймовірно, не будуть поновлювати.

Міністр сільського господарства Польщі у свою чергу заявив, що вимоги будуть виконані, але на це потрібен час. Він додав, що кошти на виконання деяких вимог передбачені зокрема у державному бюджеті, який зараз перебуває на розгляді.

При цьому польські далекобійники в коментарі агентству Reuters заявили, що продовжать блокування трьох інших пунктів пропуску на Різдвяні свята і будуть пропускати лише одну комерційну вантажівку кожні три години, замість трьох щогодини.

"Ми посилюємо протест, пропускаючи лише одну вантажівку кожні три години", - заявила Едіта Ожигала, одна з організаторів протесту далекобійників у Дорогуську, додавши, що перевезення гуманітарної допомоги та військової техніки не блокуються.

Блокада українського кордону

З початку листопада 2023 року польські перевізники почали блокувати найголовніші пункти пропуску на кордоні з Україною через конкуренцію з боку українських колег.

22 грудня Міністерство відновлення України спільно з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону, тоді у польському відомстві висловили надію, що зняти блокаду вдасться до Різдва.

Станом на сьогодні, за даними Держприкордонслужби, на польсько-українському кордоні у чергах застрягли понад 4 тисячі вантажівок.

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