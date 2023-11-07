В Польщі перевізники збунтувалися та блокують рух на трьох пунктах пропуску з Україною. Але деяким вдається проїхати, каже ДПСУ.

Ситуація на трьох заблокованих польськими перевізниками пунктах пропуску Краківець, Рава-Руська, Ягодин непроста, є ускладнення руху і черги.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ще вчора польські перевізники після 13 години на всіх трьох напрямках перекрили рух на шляхах, які ведуть до кордону. "Станом на зараз є деяка відмінність на трьох напрямках, наприклад, на пункті пропуску Ягодин польська сторона не приймає вантажівки, які слідують з України і немає інтенсивного потоку з Польщі в Україну - прибуває кілька транспортних засобів за годину з Польщі. А на пунктах пропуску Краківець і Рава-Руська все-таки рух з України в напрямку Польщі вантажівок іде, але обмежений рух для вантажівок з Польщі в Україну - по кілька транспортних засобів за годину можуть прибувати з Польщі для проходження повного контролю по обидва боки кордону", - розповів Демченко.

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Речник ДПСУ сказав, що якщо вчора після початку цієї акції черг на в’їзд в Україну не спостерігали, то вже на вечір почали скупчуватися вантажівки по той бік кордону в напрямку України. "Станом на ранок найбільше їх було на напрямку пункту пропуску Ягодин - це близько 160 автівок очікували, щоб перетнути кордон. За напрямком пункту пропуску Краківець - близько 100 вантажівок, Рава-Руська - близько 50 автівок", - розповів він.

Демченко зазначив, що учасники акції не перешкоджають руху автобусів і легкового транспорту.

"Вони більше акцентуються увагу на вантажівках. Але обіцяють, що не перешкоджатимуть руху вантажівок, які перевозять гуманітарні вантажі, паливо, швидкопсувні вантажі. І, сподіваємося, що вони хоча б цього будуть дотримуватися, а їхні дії не будуть довготривалими", - сказав він.

Польскі перевізники влаштували страйк на кордоні

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 листопада ускладнено рух для вантажівок з боку Польщі через страйк польських перевізників.

Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". Зазначалося, що організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються.

Наприкінці жовтня повідомлялося, що польські перевізники планують з листопада й до кінця року влаштовувати акції протесту на українському кордоні. Тоді причиною цього рішення вони назвали надмірну конкуренцію з українськими водіями. Страйк розпочався 6 листопада.

1 листопада українська сторона направила до Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк.

Посол України в Республіці Польща Василь Зварич зазначав 3 листопада, що всі зусилля спрямовані на те, щоб досягти з перевізниками певних компромісів і пояснити їм також, що переважна більшість вимог, які вони ставлять не реалістичні до виконання.

Зварич нагадав, що, зокрема, вимоги перевізників про відновлення дозволів на міжнародні автомобільні перевезення для українських перевізників суперечать правовому полю і нашим взаємним зобов’язанням з ЄС.

За його словами, ще одна вимога перевізників має певний дискримінаційний характер, зокрема, це стосується певних преференцій при перетині кордону автомобілями на польських реєстраційних номерах.

Посол нагадав, що через російську збройну агресію є величезне навантаження на наземний транспорт, на пункти пропуску.

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