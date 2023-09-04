За законом, пасажири можуть придбати постіль у вагоні тільки на підставі сімейної трагедії чи у разі непередбаченої зміни графіку руху поїзда, але є нюанс.

Українці можуть купувати постільну білизну безпосередньо у вагонах потяга. В Міністерстві інфраструктури підтвердили, що жодних заборон на купівлю постільних речей у вагоні немає.

Про це йдеться у відповіді на петицію Богдана Слуцького від заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова. Зазначається, що якщо пасажир не оплатив вартості користування постільними речами у квитковій касі, він має право придбати постіль у вагоні лише у зв'язку з нещасними випадками з рідними чи близькими, а також у разі непередбаченої значної зміни графіка руху поїзда.

Проте у відомстві наголосили, що перелік підстав для оплати вартості користування постільними речами у вагоні поїзда у зазначеному пункті Правил не є вичерпним та "передбачає можливість такої оплати за наявності інших непередбачуваних підстав".

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"Жодних обмежень стосовно підстав для не оплати вартості користування постільними речами у вагоні поїзда Правилами не встановлено", – йдеться в повідомленні.

Постіль у потягах "Укрзалізниці"

Відповідно до чинного законодавства, пасажири "Укрзалізниці" не можуть купити постіль у вагоні (якщо не придбали її під час купівлі квитка), якщо потяг не затримується або не сталася сімейна трагедія. При цьому пасажири не мають права користуватися подушкою і матрацом, якщо не купили комплект постільної білизни.

У травні 2023 року на сайті Кабінету міністрів України зареєстрували петицію, щоб нарешті дозволили купувати усім пасажирам постіль в поїздах "Укрзалізниці", адже наразі така заборона викликає багато незручностей.

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